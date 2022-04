I droni "kamikaze" Switchblade e le nuove armi sofisticate inviate dagli Stati Uniti in Ucraina

Joe Biden alza il tiro contro Vladimir Putin aumentando il livello letale delle forniture belliche a Kiev, anche in chiave offensiva. Nel pacchetto da trecento milioni di dollari - che porta a 1,6 miliardi i fondi erogati finora dalla difesa Usa per l'assistenza alla sicurezza dell'Ucraina - il Pentagono ha inserito missili guidati da laser, droni leggeri di tipo Puma (da ricognizione) e droni 'kamikaze' Switchblade (con testate esplosive).

L'amministrazione Biden, inoltre, lavorerà con gli alleati per trasferire agli ucraini tank di fabbricazione sovietica da impiegare nel Donbass, ha scritto il New York Times, sottolineando che è la prima volta che gli Usa inviano carri armati in Ucraina dall'inizio della guerra.

Si tratta di aiuti militari necessari a Kiev per contenere la nuova offensiva russa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha detto più volte nei suoi videomessaggi: “Le forze russe si stanno ammassando nel Donbass, verso Kharkiv, e si stanno preparando per attacchi ancora più potenti”.

Quello che colpisce della “lista” di forniture belliche è che si tratta di armi molto sofisticate: blindati Humvees, mitragliatori non convenzionali (cioè non usati regolarmente dall'esercito americano), oltre a visori notturni, sistemi per le immagini termiche, sistemi di comunicazione tattica sicuri, servizi satellitari, materiale medico e materiale per proteggere i civili contro eventuali attacchi chimici russi, maschere anti gas, tute protettive e altri equipaggiamenti, poi missili a guida laser, droni Puma, ma soprattutto i “letali” droni 'kamikaze' Switchblade.