I fan di Johnny Depp accusano: "Amber si veste come lui". E il processo prosegue

Altro che guerra dei Roses, la battaglia legale tra gli ex coniugi Depp sta diventando sempre più pesante. Dopo la deposizione del Pirata dei Caraibi che ha accusato l'ex moglie di essere lei la metà violenta della relazione, nel controinterrogatorio sono stati mostrati una serie di sms da lui scambiati con altre star sul conto di Amber Heard che ribaltano ancora la situazione.

"Bruciamo Amber. Anneghiamola prima di bruciarla", scrive Depp a Paul Bettany in una serie di messaggi del 2013 letti in aula. Il legale della Heard ha portato in aula anche una serie di prove sull'abuso di sostanze stupefacenti da parte della coppia che, a suo dire, avrebbe fatto scattare episodi di violenza.

L'attore stesso ha testimoniato di aver consumato droghe con amici celebri tra cui, oltre a Bettany, il cantante Marilyn Manson. In un altro messaggio, sempre diretto a Bettany, Depp scrive di aver bevuto "tutta la notte" prima di andare a prendere la donna per un volo per Los Angeles: "Brutto... Niente cibo per giorni. Polveri. Mezza bottiglia di whiskey, un migliaio di Red Bull e Vodka, pillole, due bottiglie di Champagne sull'aereo".

Depp in precedenza si è scusato con la giuria per il linguaggio volgare nei testi e ha affermato che "nel calore del dolore che stavo provando, sono andato in luoghi oscuri". La difesa si è concentrata anche su un messaggio che l'attore aveva inviato alla musicista Patti Smith in merito a una visita a New York nel 2014 in cui raccontava di aver lottato con Heard, essersi ubriacato ed essere "così deluso da me stesso".

Gli sms sono già stati usati nella causa per diffamazione che Depp ha perso contro il tabloid britannico "Sun". Stavolta l'attore ha fatto causa alla Heard per un articolo pubblicato sul "Washington Post" in cui lei, pur senza mai menzionare l'ex marito, parla della sua esperienza di abusi domestici. Depp sostiene che quelle parole hanno distrutto la sua carriera e portato la Disney a licenziarlo. Ma sul punto si è poi contraddetto ammettendo che la Disney aveva già deciso di tagliare i ponti con lui per eccesso di prudenza: "Il movimento#MeToo era al suo apice e da due anni io venivo ritratto come uno che picchia la moglie".

Il riferimento è all'articolo del britannico "Sun", sulla base del quale lo stesso Depp aveva fatto causa per diffamazione nel Regno Unito e aveva perso. Fino all'ammissione: alla domanda dell'avvocato della Heard se fosse vero, come si scrisse a suo tempo, che non avrebbe ripreso il ruolo di Sparrow se non gli fossero stati offerti oltre 300 milioni, l'attore ha risposto: “È vero”.