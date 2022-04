I personaggi: lo psichiatra, il macellaio, il signore della guerra. Gli stupri e la pulizia etnica

A dirigere e dettare il ritmo dell’assedio, dell'artiglieria pesante e di ogni altra atrocità di quegli anni erano Radovan Karadzic, lo psichiatra diventato il leader politico dei serbo-bosniaci, e il comandante militare, il generale Ratko Mladic aiutati da Zeliko Raznatovic, il comandante Arkan “il signore della guerra” ucciso in un attentato a Belgrado nel 2000 mentre era ricercato dal Tribunale dell’Aja per crimini contro l’umanità.

Il loro quartier generale fu stabilito a Pale, un paesino di montagna a pochi chilometri a est di Sarajevo. E in poche settimane non ci fu più un posto sicuro in nessun angolo della città, notte e giorno piovevano bombe e granate, tagliati gas, acqua e luce poiché i "rubinetti" erano in territorio sotto controllo serbo.

Ecco alcune delle dichiarazioni di Karadzic:

“L’Irlanda del Nord è un luogo di villeggiatura a confronto della Bosnia indipendente”.

“Faremo come quando fu divisa l’India dal Pakistan”.

“Io sono ostaggio del popolo serbo, non posso far altro che assecondarne la volontà. Noi della direzione saremmo più moderati, ma...».

Ha guidato con Mladic il massacro di Srebrenica (luglio 1995), dove in pochi giorni vennero trucidati oltre 8.000 tra uomini e bambini bosniaci e musulmani. Ricercato per dodici anni dal Tribunale penale internazionale per i crimini nella ex Iugoslavia, nel 2008 è stato arrestato a Belgrado mentre viaggiava a bordo di un autobus. Durante la lunga latitanza, sotto falsa identità e con un aspetto fisico notevolmente diverso, ha svolto la professione di medico, partecipando a numerose conferenze in qualità di oratore.

È stato condannato, in appello, all'ergastolo dal Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia dell'Aja sulla base di una serie di accuse relative alla guerra degli anni '90 tra cui il genocidio di Srebrenica. Sconta la sua pena in Gran Bretagna.