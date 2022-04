I russi si sono ritirati dall'aeroporto di Gostomel: le immagini da satellite

Mentre in questa del 21 marzo si vedono i mezzi russi in ritirata.

Dopo aver fallito nell'obiettivo di conquistare la capitale o una grande città in cinque settimane di guerra, la Russia ha annunciato di aver spostato l'attenzione a sud-est facendo passare il ritiro dal nord come un gesto di apertura per i colloqui di pace. Secondo il governo ucraino, invece, le forse russe sono state costrette a riorganizzarsi dopo aver subito pesanti perdite a causa delle scarse capacità logistiche e della resistenza incontrata sul campo.

"Le forze russe hanno iniziato il ritiro da Chernobyl (nord) e hanno "abbandonato" l'aeroporto militare di Gostomel, a nord-ovest di Kyiv, ma "continuiamo a pensare che si tratti di un riposizionamento", ha dichiarato un alto funzionario del Pentagono.

"Non abbiamo assolutamente alcuna indicazione che questi soldati stiano tornando a casa. Quello che continuiamo a credere è che queste forze saranno riequipaggiate e rimandate in Ucraina (...) per continuare a combattere", in particolare nelle regioni separatiste di Lugansk e Donetsk, nel Donbass, ha aggiunto, dicendo che il conflitto potrebbe durare a lungo.