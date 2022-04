I tentacoli della mafia russa. Intervista a Vincenzo Musacchio

Professor Musacchio, come possiamo definire la mafia russa?

Come un insieme di organizzazioni criminali di stampo mafioso (“organizacija”) composte principalmente dalle etnie dell’ex Federazione Sovietica. Le mafie russe sono suddivisibili su base etnica: tatari, ucraini, baschiri, ciuvasci, ceceni e armeni. Si sono ormai internazionalizzate. Questo processo non è stato tanto il frutto di una strategia pianificata quanto il risultato di opportunità che criminali, fuggiti dall’ex URSS, hanno colto nei Paesi in cui si sono rifugiati. Negli ultimi venti anni, i mafiosi russi hanno creato un numero crescente di reti transnazionali e oggi sono coinvolti in numerose attività criminali sofisticate.

In Europa dove è presente la mafia russa?

Europol ha individuato e schedato numerose organizzazioni criminali russe ben strutturate che operano in Europa e sono presenti in Italia, Spagna, Paese Bassi, Lituania, Estonia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e Francia. In Italia sono infiltrate nel turismo, nei trasporti, nell'agricoltura e in molte altre attività commerciali, in Spagna nel settore energetico, in Francia nel settore alberghiero, in Germania nella gestione di locali notturni e nell'acquisto di immobili, nel Regno Unito in attività estrattive, finanziarie e commerciali e nei Paesi Bassi nella ristorazione e nel settore alberghiero.

Nel nostro Paese invece dove ne troviamo la presenza?

In Italia le troviamo in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia. Il litorale medio e alto adriatico ha rappresentato il primo territorio infiltrato dai criminali russi dopo la caduta del muro di Berlino. La riviera romagnola e le Marche nel tempo si sono trasformate in luoghi ideali, dove iniziare a radicarsi. Poi naturalmente come tutte le mafie anche quelle russe si muovono secondo come fiutano gli affari e il guadagno facile.

Esistono relazioni tra mafie russe e italiane?

Sono note da qualche tempo le relazioni tra la ‘ndrangheta calabrese e i gruppi criminali di matrice russa. I settori coinvolti sono quelli del riciclaggio di denaro sporco, il settore finanziario e immobiliare, quello delle energie rinnovabili, del traffico d’armi e di esseri e organi umani. Punti di contatto ci sono anche con la camorra napoletana che con quella dei casalesi soprattutto sul traffico di rifiuti pericolosi.

Quali sono le principali attività criminali delle organizzazioni mafiose russe?

Le attività criminali riguardano il traffico di armi, il traffico di organi e di esseri umani, la prostituzione, l’estorsione, il riciclaggio di denaro sporco, i precursori dell'eroina, le droghe sintetiche. La mafia russa è stata implicata anche nel calcio scommesse a livello europeo (UEFA). È coinvolta anche in attività di cyber crime, prostituzione internazionale, frodi, furti d'identità, contraffazioni, falsificazione di carte di credito, traffico di stupefacenti, frodi fiscali su prodotti petroliferi, riciclaggio di denaro e persino omicidi su commissione.

Come opera all’interno del suo territorio di appartenenza?

In Russia la crescita della criminalità organizzata ha messo in crisi lo sviluppo politico ed economico del Paese e creato condizioni che hanno determinato anche mutamenti geopolitici ed economici. Si stima che circa l’80 % delle imprese private e delle banche commerciali nelle principali città russe siano costrette a pagare un tributo dal 10 al 20% dei loro profitti alla criminalità organizzata. La criminalità organizzata è così dilagante in Russia che minaccia gli equilibri politici e solleva preoccupazione che la stessa ottenga e contrabbandi armi nucleari russe a terroristi o agenti stranieri. Le mafie russe stanno stringendo alleanze con le mafie asiatiche, africane, italiane, albanesi e latinoamericane, creando una formidabile minaccia alla pace e alla stabilità internazionale. Nel loro territorio ormai sono integrate e accettate avendo un ampio consenso anche da parte della società russa.

Che cosa può dirci della struttura criminale di queste mafie?

I gruppi criminali organizzati in Russia non sono strutturati come quelli europei. Il principio alla base di questa struttura criminale è quello ridurre al minimo il contatto con altre cellule, questo perché così si rende più difficile l'identificazione dell'intera organizzazione da parte di polizia e magistratura. Ogni boss, chiamato “Pakhan”, controlla quattro cellule criminali attraverso un intermediario chiamato “Brigadir”. Il boss impiega due “spie” che vigilano sull'azione del brigadir per assicurarsi la lealtà e che non diventi troppo potente. Nella parte inferiore della struttura ci sono cellule criminali specializzate in vari tipi di attività o funzioni criminali come droga, prostituzione, contatti politici e omicidi su commissione. Il ministero degli Interni russo ha riferito che ci sono attualmente circa diecimila gruppi organizzati che operano in Russia. Queste organizzazioni sarebbero composte di circa centomila membri con una leadership di circa ventimila. Sebbene le autorità russe abbiano identificato oltre cinquemila gruppi criminali, la polizia ritiene che solo circa trecento di questi abbiano una struttura identificabile. Queste nuove mafie sono ben organizzate con sofisticate apparecchiature tecniche, computer, trasporti, supporti finanziari e un'eccellente rete di controspionaggio.

Esistono rapporti tra politica e mafia in Russia?

Assolutamente sì. Molti membri della malavita organizzata sono stati introdotti nell’élite dello Stato sotto forma di imprenditori, oligarchi, trasformati poi anche in politici. Lo stesso Putin si è servito delle mafie per restaurare l’imperialismo russo. Vecchi burocrati corrotti, criminali professionisti e imprenditori disonesti si sono presto adattati alla nuova realtà. La mafia russa oggi è in grado di controllare buona parte degli scambi commerciali, di investire nelle privatizzazioni, di controllare banche, di influenzare la Borsa valori o i fondi di investimento approfittando della quasi totale assenza di controlli. Con la complicità e le omissioni della politica contrabbanda armi e materie prime rubate alle industrie militari avviate alla riconversione, comprese quelle nucleari

Esiste un capo mafia stile Totò Riina in Russia?

Il capo mafia indiscusso sarebbe Semion Mogilevich, tra uomini più ricercati dall'FBI. Si tratta di un uomo potentissimo che vive liberamente in Russia, pur essendo ricercato in ogni parte del mondo. Vari rapporti dell’FBI ritengono che abbia forti legami con la “Gazprom”, la società energetica russa, oltre a controllare la compagnia “RosUkrEnergo”, responsabile del trasporto di gas naturale dal Turkmenistan ai paesi dell'Est europeo e attivamente coinvolta in alcune controversie circa il controllo del prezzo di vendita della materia prima nelle negoziazioni tra Russia e Ucraina. È inserito nell’elenco dei dieci criminali più ricercati al mondo.

Un’ultima domanda. Noi italiani dobbiamo preoccuparci della mafia russa?

Della mafia russa come di tutte le altre mafie presenti nel nostro territorio. La pericolosità delle mafie russe a mio parere è sottovalutata. Questi gruppi mafiosi sono difficili da colpire poiché la nostra legislazione, spesso, è inefficace se applicata nel loro Paese d’origine. Il nostro 416-bis, associazione per delinquere di stampo mafioso, in Russia non esiste. Urge di conseguenza attuare sistemi di cooperazione giudiziaria e di polizia con le autorità russe allo scopo di poter combattere più efficacemente queste nuove organizzazioni mafiose presenti sul nostro territorio.

Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.