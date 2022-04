Il banchiere Oleg Tinkov (non più miliardario) contro l'élite russa: "Date un'uscita a Putin"

Non è un paperone, eppure Oleg Tinkov se la passava bene. Non più miliardario, dopo le sanzioni imposte dal governo inglese, la presa di posizione contro l'élite russa è stata fin troppo esplicita: “Il 90% dei russi sono contro la guerra”, ha tuonato su Instagram condannando l'invasione dell'Ucraina. “Non vedo alcun beneficio da questa guerra folle! Persone innocenti e soldati muoiono. I generali, si svegliano con i postumi di una sbornia e si rendono conto di avere un esercito di m... Come può fare bene l'esercito, se ogni altra cosa nel paese è una m.., nel pantano del nepotismo e il servilismo?”. E poi si rivolge a quanti scrivono la famosa Z, impressa sui carri armati delle truppe russe: “I cretini in ogni paese sono il 10%, il 90% dei russi è contro la guerra” e poi scrivendo in inglese Tinkov si rivolge all'Occidente: “Per favore date a Putin una via di uscita perché possa salvare la faccia e fermare il massacro. Per favore siate razionali”.