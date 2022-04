Il Bologna ritrova il gol e la vittoria: Sampdoria battuta 2 a 0 con doppietta di Arnautovic

Torna alla vittoria il Bologna e lo fa a spese della Sampdoria. Gli emiliani hanno battuto 2-0 la Sampdoria al Dall'Ara nel posticipo della 32/a giornata di Serie A. Decisiva nella ripresa la doppietta di Arnautovic (61' e 76'). Il successo permette al Bologna di salire a 37 punti, i doriani restano a quota 29.

Essenziale aver ritrovato quel gol che mancava da quattro partite per il Bologna e con esso arriva quel successo assaporato l'ultima volta lo scorso 21 febbraio con lo Spezia (2-1). A decidere le sorti della partita, oggi come allora una doppietta del numero 9, che sale a quota 11 marcature in campionato. Una Sampdoria al palo e poco produttiva per quasi tutta la partita, pericolosa con Caputo a inizio ripresa ma fermata da Skorupski: di fatto è l'unico pericolo che corre il Bologna, alla prima casalinga da quando Sinisa Mihajlovic è rientrato in ospedale per la ricaduta della malattia.

Bologna e Samp scendono in campo nel suo nome: sul maxischermo dello stadio scorrono le immagini del tecnico, il pubblico di casa intona il coro 'Per Sinisa alè' e su entrambe le curve compaiono striscioni con la scritta 'Forza Sinisa'. C'è pure una salvezza da blindare, dopo che il week end ha visto sconfitte di Salernitana, Genoa, Venezia e Cagliari. Nel primo tempo il Bologna spaventa Audero con Arnautovic, Barrow e Hickey, mentre i blucerchiati non hanno occasioni vere, se non con Caputo, fermato a tu per tu da Skorupski: ma in fuorigioco.

Lo show inizia nella ripresa: prima Skorupski salva su Caputo, poi salgono in cattedra Dijks e Arnautovic. Al minuto16, Hickey scende sulla destra, rientra e di mancino centra un cross sul secondo palo, su cui irrompe Dijks in spaccata che serve sulla linea di porta Arnautovic per il più semplice dei gol. Dieci minuti dopo l'olandese scende a sinistra e crossa: il 9 stoppa di sinistro trova la traversa. Ormai è monologo rossoblù, con Arnautovic che lancia in porta Sansone, che però calcia sulla traversa a tu per tu con Audero.

Il portiere al 31' deve però inchinarsi ancora ad Arnautovic, che invece non spreca il cross basso di Dijks. Il Bologna vince e blinda (anche se non ancora aritmeticamente) la salvezza, salendo a +15 sul terzultimo posto a sette gare dalla fine. La Samp, invece, si conferma in crisi (una vittoria nelle ultime sei), seppur a +7sulla zona calda: lo scontro diretto con la Salernitana in vista sarà il match point salvezza dei blucerchiati.