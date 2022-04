Il Canada vuole obbligare i giganti del web a pagare per i contenuti dei media

Il governo canadese ha presentato un disegno di legge per costringere i giganti del web, come Facebook o Google, a concludere accordi commerciali con i media per pagare i loro contenuti.

"Grazie a questa legge, i giganti del web dovranno essere responsabili, contribuire alla creazione di un ecosistema di notizie più equo, un ecosistema che sostiene l'indipendenza, la libertà di stampa", ha detto il ministro del Patrimonio canadese, Pablo Rodriguez.

Il testo mira a "garantire che i mezzi di informazione e i giornalisti ricevano un'equa remunerazione per il loro lavoro", secondo un comunicato stampa del ministero.

"Se guardiamo ai ricavi per il 2020, ci sono due piattaforme che sono in posizione dominante, Google e Facebook", ha aggiunto il ministro, che ottengono "l'80% dei ricavi online". "Su 10 miliardi, è una cifra enorme", ha aggiunto.

Questo disegno di legge, intitolato "Online News Act", si ispira a quello adottato nel 2021 dall'Australia, il primo del suo genere al mondo.