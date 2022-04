Il colosso dei chip Intel Corp ferma le sue attività in Russia

Altro colpo all’economia russa, arriva da Intel Corp. Il colosso americano di chip elettronici ha annunciato l'interruzione immediata di tutte le sue attività in Russia.

"Intel – scrive la compagnia- continua ad unirsi alla comunità globale nel condannare la guerra della Russia contro l'Ucraina e chiede di ritornare velocemente alla pace".

Il mese scorso aveva sospeso le spedizioni ai clienti in Russia e Bielorussia. La società ha però aggiunto di aver preso provvedimenti per minimizzare i danni alla sua attività in giro per il mondo.