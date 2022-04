Il compleanno in campagna della Regina Elisabetta: la foto con i pony

La Regina Elisabetta II festeggia oggi il suo 96esimo compleanno in forma strettamente privata nella residenza di Sandringham, a 200 chilometri a nord di Londra, dove ieri è arrivata in elicottero. Reduce dal Covid in febbraio e vedova da un anno, Elisabetta II è apparsa recentemente più fragile di salute e con qualche problema di mobilità. L'ultima volta che è apparsa in pubblico è stato per la cerimonia religiosa in memoria del marito Filippo a marzo, mentre ha saltato la tradizionale messa di Pasqua. Tuttavia ha continuato a svolgere i suoi doveri online.

Per celebrarla, sui social della famiglia reale è stata pubblicata una foto, scattata il mese scorso al Castello di Windsor, in cui la sovrana è in compagnia dei suoi amati pony Bybeck Katie and Bybeck Nightingale.