Il Cremlino avverte l'Occidente: "Continuare ad armare l'Ucraina minaccia la sicurezza europea"

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che i rifornimenti di armi all'Ucraina "minacciano la sicurezza del continente europeo e provocano instabilità". Una presa di posizione che prosegue una sorta di escalation retorica che si consuma da giorni tra Mosca e l'Occidente. Solo martedì scorso il vice ministro della Difesa del Regno Unito James Heappey affermava di considerare "interamente legittimo" l'uso da parte dell'Ucraina di armi fornite dall'Occidente per attaccare obiettivi in Russia e il ministero della Difesa russo rispondeva promesso “rappresaglie”, mente mercoledì il presidente Vladimir Putin rimarcava che “se qualcuno intende interferire negli avvenimenti correnti e creare inaccettabili minacce strategiche per la Russia dovrebbe sapere che la nostra reazione sarà fulminea”.



Le dure prese di posizione che arrivano dalla Russia non sembrano minare la determinazione del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden: "Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa", ha detto oggi, aggiungendo di aver già mandato “10 armi anti tank ogni carro russo”. Dalla Casa Bianca è anche filtrato che Biden avrebbe chiesto al Congresso ben 20 miliardi di dollari per le nuove forniture di armi, cioè più di cinque volte tanto quanto speso finora (3,7 miliardi)

Martedì in un vertice della Difesa di paesi Nato e altri alleati a Ramstein, in Germania, gli Stati Uniti avevano compattato tutti sull'accelerazione delle forniture delle armi anche se, come segnalato dal Washington Post, ci sarebbe qualche difficoltà logistica perché non tutti gli armamenti da spedire a Kiev sono disponibili: "Dall'inizio dell'invasione russa, gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina 1.400 Stinger, il sistema missilistico di difesa aerea portatile prodotto da Raytheon, e i dipartimenti della Difesa e di Stato hanno setacciato gli arsenali delle nazioni che li hanno acquistati alla ricerca di altri", dopo che l'amministratore delegato di Raytheon Gregory J. Hayes "ha affermato che l'armadio è praticamente vuoto". Gli Stinger, spiega il Post, "entrati in servizio per la prima volta negli Usa nel 1981, non sono nella lista della spesa militari statunitensi da diversi anni, e la linea di produzione e' quasi chiusa. Molte delle parti necessarie per realizzarle non sono piu' disponibili e alcuni dei sistemi dovranno essere riprogettati, ha affermato Hayes".

Il vertice di Ramstein è stato anche l'occasione in cui la Germania ha rotto gli indugi sugli aiuti militari a Kiev e comunicato che invierà mezzi blindati. Oggi il Bundestag ha approvato una risoluzione in tal senso, con 586 voti favorevoli, 100 contrari e sette astenuti. Si tratta di un passaggio storico per Berlino, che pur con qualche limitata eccezione sottolineata recentemente dai fact-checker, dopo la Seconda guerra mondiale ha sempre teso a evitare di inviare armamenti in aree di crisi.