Il 'diabolico' trucchetto delle aziende: stessa confezione, meno contenuto. E vola la shrinkflation

I più attenti alla spesa se ne saranno forse accorti già da un po’ di tempo quando, sistemando i prodotti una volta arrivati a casa, questi sono risultati più leggeri, meno ingombranti o consumati più velocemente. In caso vi sia capitato non siete impazziti ma siete semplicemente incappati nel cosiddetto fenomeno della “shrinkflation”, termine che nasce dall’unione di due parole: restringimento e inflazione. Shrinkflation indica proprio quello, ossia la manovra che maschera un aumento di prezzo con una diminuzione di prodotto a parità, o quasi, di packaging.

Tanti gli esempi. Nota bevanda a base di cola: stessa identica forma della bottiglia ma qualche decilitro in meno, la grandezza sembra la stessa ma non lo è; famoso cioccolato a pezzi triangolari, stessa lunghezza ma meno cioccolato (hanno aumentato la distanza tra i blocchetti). O, ancora, carta igienica: stesso prezzo ma minore durata in bagno. Pacchetti da fazzoletti sì, ma quasi mignon. La lista è lunga.

Il consumatore attento e abituale sa che deve guardare il prezzo al chilo o al litro, quello scritto piccolo piccolo sotto ai cartellini dei prezzi al supermercato, ma una buona percentuale non ci fa caso e quella distrazione si traduce tutta in guadagno per l’azienda.

E se oggi e domani è previsto a Lussemburgo proprio un incontro sull’impatto economico della guerra è anche vero che il fenomeno di questa “inflazione nascosta” è antecedente agli effetti dovuti alla guerra Russia – Ucraina e anche al balzo dell’ultimo anno, perlomeno in Italia, del costo dei carburanti e dell’energia elettrica.

Una pratica scorretta? Sì, se non comunicata correttamente come ricorda l’alimentarista di Altroconsumo Antonella Borrometi. Altrimenti è tutto lecito: è chi fa la spesa che non sa tutelare il proprio portafogli.

Tecnicamente quindi non è illegale. E se per l’Italia il fenomeno è relativamente recente, negli Usa, patria del contenzioso contro le grandi aziende, sono note le battaglie come quella contro la McCormick che ha dovuto pagare 2,5 milioni di dollari per evitare una controversia con i consumatori che avevano notato come l’azienda mettesse meno pepe nero nella stessa confezione.

In conclusione, sta quindi al consumatore l’onere di difendersi da questa inflazione nascosta e sviluppare la cosiddetta “price consciousness”: bisognerebbe quindi imparare ad aver ben presenti il peso delle confezioni dei prodotti che compriamo più spesso e segnarsi le eventuali variazioni.