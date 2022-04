Il digiuno intermittente non «dà la spinta» alla perdita di peso

Più che quando, conta quanto e come. La lotta all’obesità passa dalla correzione della dieta - attraverso una riduzione dell’apporto energetico giornaliero - e più in generale dello stile di vita. Un percorso lungo e non sempre dagli esiti garantiti. Ma che rimane comunque il più efficace, a dispetto delle tendenze. Tra le ultime, vi è il digiuno «intermittente», uno schema che prevede che si mangi soltanto in una determinata fascia oraria: per poi tenersi lontani dai piaceri della tavola per il resto della giornata. Una soluzione che non sembra però garantire una più rapida - ma soprattutto duratura - perdita di peso.

In cosa consiste il digiuno «intermittente»?

La dieta del digiuno, conosciuta anche come dieta «mima-digiuno», prevede l’assunzione controllata di proteine (11-14 per cento), carboidrati (42-43 per cento) e grassi (46 per cento), per una riduzione calorica complessiva compresa tra il 34 e il 54 per cento rispetto all'apporto canonico. Sotto questa etichetta, rientrano due tipologie di schemi alimentari. La dieta «5:2» prevede che per cinque giorni alla settimana si possa mangiare assumendo tutti gli alimenti, senza eccezioni. Il periodo deve essere inframezzato da due giornate (tra loro non consecutive) in cui l'approvvigionamento energetico non deve essere superiore a un quarto di quello abituale: ovvero tra 500 e 600 chilocalorie (200-250 a colazione e 300-350 a cena). Si parla anche di dieta del digiuno intermittente quando si concentra l'assunzione di alimenti in un periodo variabile tra 6 e 8 ore (schema «16/8»). Prima dell'inizio della giornata e dopo l'ultimo pasto, viene evitato anche il più piccolo spuntino, in modo da abituare l'organismo a vivere e a «lavorare» in condizioni di riduzione della sazietà. Così facendo, si evita anche di accumulare energia sul finire della giornata, cosa che accade invece a chi è abituato a cenare molto tardi, senza avere poi il tempo di smaltire l'energia accumulata poco prima di andare a letto.

Invariato l’effetto della dieta

A parità di restrizione calorica, però, un’alimentazione di questo tipo non sembra in grado di determinare una perdita di peso particolarmente significativa. A confermarlo sono i risultati di uno studio pubblicato sul «New England Journal of Medicine». A condurlo un gruppo di ricercatori cinesi, al lavoro nelle università di Guangzhou e di New Orleans. Il loro esperimento è consistito nell’assegnare a 139 adulti (18-75 anni) obesi (con un indice di massa corporea compreso tra 28 e 45) uno schema dietetico uguale: basato sull’apporto di 1.500-1.800 chilocalorie al giorno per gli uomini e di 1.200-1.500 per le donne. Con una differenza: a quelli inseriti nel gruppo di studio è stato chiesto di mangiare soltanto tra le 8 e le 16 (potendo bere soltanto acqua nel resto della giornata), a tutti gli altri seguendo uno schema più classico dalla colazione alla cena. L’adesione al regime nutrizionale è stata misurata in maniera particolarmente rigorosa nei primi sei mesi di intervento: con tutti i partecipanti chiamati a compilare un diario alimentare, a fotografare ciò che mangiavano e a registrare tramite un’applicazione l’orario dei pasti. Nel secondo semestre, invece, le stesse disposizioni sono state rispettate per tre giorni alla settimana. Gli obiettivi del lavoro erano quelli confrontare la variazione di peso dopo un anno di dieta e le differenze nella rilevazione di parametri quali l’indice di massa corporea, la circonferenza della vita, la percentuale di massa grassa e l’entità dei fattori di rischio metabolico presenti. Le valutazioni compiute dopo 12 mesi hanno fatto registrare una perdita di peso media rispettivamente di 8 (gruppo di studio) e 6,3 chili. Una differenza che gli stessi ricercatori non hanno ritenuto però significativa sul piano statistico. Così come quelle registrate per tutti gli altri parametri. Nessuna differenza sostanziale è stata registrata inoltre nella frequenza degli eventi avversi.

I benefici della restrizione calorica

Al di là della suddivisione dei pasti, tutte le persone obese hanno raggiunto un risultato soddisfacente per quel che riguarda la perdita di peso. Merito della restrizione calorica, i cui benefici sono noti da decenni. Mangiare meno è un valido supporto alla salute non soltanto delle persone obese, ma anche di coloro che sono in buona condizione fisica. Nel tempo sono infatti stati provati, prima su modello animale e poi sull’uomo, effetti protettivi nei confronti delle malattie neurodegenerative e di quelle cardiovascolari. A guadagnarne di conseguenza è la longevità, a patto che si riesca a ridurre l’apporto calorico di quasi un terzo, soprattutto nella seconda fase della vita. Si sa anche che una dieta equilibrata è un valido supporto nella prevenzione dei tumori, così come nell’affiancamento alle terapie oncologiche. «La perdita di peso attraverso la restrizione calorica rappresenta l’approccio più efficace nel trattamento dell’obesità, anche se rimane da capire come renderla nel tempo sostenibile», è quanto messo nero su bianco dagli endocrinologi Blandine Laferrère e da Satchidananda Panda in un editoriale pubblicato sempre sul «New England Journal of Medicine» . Alimentarsi in maniera intermittente è una scelta che può far parte di uno stile di vita sano. Le evidenze più solide riguardano la preservazione di un corretto stato di salute delle cellule, a livello di tutti gli organi. Il processo è reso possibile dall'esaurimento delle riserve di glucosio e dal ricorso al grasso, come fonte energetica. Detto ciò, l’ultimo studio evidenzia un incremento della perdita di peso non tale da giustificare questa scelta. Con altre due limitazioni: quella di aver considerato un target di persone sane (obese, ma senza altre malattie) e di aver attuato un programma di «coaching» molto stringente e difficilmente compatibile con la quotidianità di una persona al di fuori di uno studio clinico. «Quanto sia importante mangiare in determinati momenti della giornata è un aspetto da indagare ancora - concludono i due endocrinologi -. Serviranno nuovi studi per quantificare la durata più appropriata di questa finestra temporale, chi è più probabile che tragga i maggiori benefici da questo schema alimentare e gli effetti nel tempo di una restrizione calorica che tenga conto anche del fattore temporale».

