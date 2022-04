Il duetto con John Lennon e la bandiera dell'Ucraina: Paul McCartney inizia il tour mondiale

Dopo quasi tre anni Paul McCartney torna sul palco. E riparte dall'Arena di Spokane, nello stato di Washington, prima tappa del suo tour nordamericano. A quasi 80 anni, l'ex Beatle non si è risparmiato con una scaletta di 36 brani scelti dal repertorio dei Beatles, da quello degli Wings e dalla sua produzione solista.

"Got Back" è il nome del tour e non è un caso. McCartney è stato in tournée l'ultima volta nel 2019, poi è arrivata la pandemia. Nel frattempo è uscito l'ultimo disco McCartney III, in cui Paul ha scritto e prodotto tutte le canzoni e ha suonato tutti gli strumenti. "Beh, abbiamo detto che saremmo tornati e siamo tornati", ha detto il cantante alla folla. “E siamo davvero felici di essere qui”.

Molte le sorprese tra cui l'esecuzione dal vivo di "Women And Wives", canzone del suo ultimo disco "McCartney III". Poi durante "Getting Better", le immagini di New York, Londra e Parigi post-apocalittiche hanno ceduto alle viti che germogliano e ai fiori che sbocciano, enfatizzando il tema della rinascita della notte.

A metà spettacolo, McCartney ha parlato della registrazione del primo demo dei Beatles, "In Spite of All the Danger". Poi la band l'ha suonata, seguita da "Love Me Do" e dal singolo di McCartney del 2007 "Dance Tonight".

Dopo l'assolo di "Blackbird" alla chitarra acustica, Paul ha dedicato "Here Today" a Lennon. Poi, dopo Hey Jude, la band se n'è andata per tornare sul palco con in mano bandiere degli Stati Uniti, del Regno Unito e dello stato di Washington, mentre McCartney ha sventolato quella dell'Ucraina dilaniata dalla guerra.