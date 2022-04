Il film Rust e lo sparo letale sul set. La multa, la pistola carica. La morte evitabile di Hutchins

È stata applicata la massima multa possibile nei confronti della produzione cinematografica del film 'Rust', protagonista involontario l'attore Alec Baldwin colpevole di aver premuto il grilletto di quella che credeva fosse un'arma scarica. Una serie di errori che a catena hanno di fatto tramutato la buona fede in una tragedia. Sotto i colpi di un'arma di scena è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ed è rimasto ferito il regista Joel Souza. La causa, incentrata sulla regolamentazione della sicurezza sul lavoro, ha portato a una multa di circa 140 mila dollari.

Ap La disperazione di Alec Baldwin dopo l'incidente

“Il coordinatore della sicurezza era presente sul set e non ha intrapreso alcuna azione diretta per affrontare i problemi”, si legge nelle motivazioni che sentenziano negligenza: “Se le procedure di sicurezza standard fossero state seguite, la morte della Hutchins e il ferimento di Souza sarebbero state evitate”. L'avvocato della Hutchins aveva puntato il dito contro il regista: “Come in una roulette russa senza controllare né aspettare l'addetto alla gestione delle armi”.

Getty Images La vittima Hutchins è stata direttrice della fotografia del film d'azione 'Archenemy' del 2020: diplomata all'American Film Institute nel 2015, era stata nominata "astro nascente" dall'American Cinematographer nel 2019.

Dalle prime sfumature ai retroscena di quello che è accaduto presso il Bonanza Creek Ranch a Santa Fe, in New Mexico. Sul set di Rust, uno dei “ciak” si è rivelato fatale. La sparatoria improvvisata, per gioco, di Baldwin è finita nel peggiore dei modi. A tiro c'erano sfortunatamente i due malcapitati. Ignaro, il regista e attore, che la pistola fosse stata caricata con proiettili veri. Poi il dramma che si intreccia parzialmente con la trama. Ambientato negli anni Ottanta dell'800 in Kansas, Rust racconta la storia di un 13enne costretto a cavarsela da solo, badando anche al fratello più piccolo, dopo la morte prematura dei genitori. L'adolescente inizia una fuga con il nonno, interpretato da Baldwin, dopo la condanna all'impiccagione per l'uccisione accidentale del proprietario di un ranch.

Ap Il Bonanza Creek Ranch

La società di produzione che dapprima mise le mani avanti, dopo le prime indiscrezioni dovette apprendere il terribile epilogo. Emerse che la pistola di scena fu utilizzata fuori dal set per il tiro al bersaglio. Tra una pausa e l'altra, membri dello staff si sarebbero allenati sostituendo i proiettili finti con quelli veri. Pertanto Baldwin in quel momento, inconsapevole, avrebbe fatto fuoco uccidendo. Le indagini si concentrarono sull'armiere Hannah Gutierrez-Reed, poco più che ventenne, descritta come spericolata con le armi da chi lavorò con lei in precedenza, e sull'assistente alla regia Dave Halls, colui che consegnò la pistola a Baldwin e gridato 'cold gun' (pistola scarica, ndr). Da vecchie storie raccolte dai media statunitensi emerse come Gutierrez-Reed in passato “mise una pistola in mano a un'attrice di soli 11 anni senza controlli o istruzioni particolari”. Anche alcuni membri della troupe di Rust notarono la scarsa cautela nel maneggiare le armi e lo avrebbero fatto presente proprio a Halls.

Ap L'ingresso chiuso per accedere sul set del film Rust