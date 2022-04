Il governo britannico annuncia una autorità di controllo sul calcio

Controlli sulle proprietà, sui dirigenti e anche sulle fonti di finanziamento. In Gran Bretagna arriva una stretta sul calcio, che però preoccupa la Premier League, la quale - pur "riconoscendo e accettando la necessità di una riforma" - ritiene che un nuovo organismo di regolazione "non sia necessario".

Il governo britannico, infatti, ha annunciato che istituirà una autorità di controllo indipendente sul calcio. Il nuovo organismo avrà il potere di sanzionare i club che violano regole finanziarie, ma non solo. Tra le novità introdotte ci saranno nuovi verifiche sulle proprietà dei club, e inoltre maggiore forza alla voce dei tifosi.

La strada della riforma è stata tracciata da un gruppo di lavoro guidato dall'ex ministro dello sport, Tracey Crouch, e sintetizzata in 10 punti, ai quali il governo ha annunciato pieno sostegno. Ed è proprio Crouch a spingere: pur apprezzando le parole del governo, si dice preoccupato per l'assenza di un cronoprogramma preciso.

In effetti ad oggi non esistono tappe della riforma del calcio britannico, ma semplicemente un impegno a pubblicare un "libro bianco" con proposte di riforme legislative entro l'estate. Ciò che ad oggi si sa è che il nuovo organismo regolatore avrà diritto a supervisionare sull'andamento finanziario dei club, a effettuare indagini e raccogliere informazioni. Oltre che, laddove necessario, a emettere sanzioni.

Le verifiche sulle proprietà sostituiranno quelle attualmente effettuate direttamente dalla Premier League, dalla Football League and dalla Football Association.

E' evidente che queste mosse arrivano all'indomani delle sanzioni imposte al magnate russo Roman Abramovich che porterà ora alla vendita del Chelsea, e dell'acquisto del Newcastle da parte di una società legata al regime dell'Arabia Saudita. E su entrambe le questioni in questi anni si è alzata la voce di Amnesty international, che ha acceso una luce sui rischi del cosiddetto "sportwashing": ovvero il tentativo di regimi autocratici di ripulirsi l'immagine attraverso lo sport.

Le verifiche sulle proprietà verranno fatte ovviamente prima del via libera a un processo di acquisto. Ma saranno effettuate anche in maniera continuativa. A quanto pare potrebbe essere previsto una sorta di "test di integrità" su proprietari e dirigenti dei club, che verrà esteso anche alle fonti di finanziamento.