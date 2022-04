Il lungo assolo di Gilmour e la voce di un artista ucraino: è il ritorno dei Pink Floyd

La traccia vocale è stata estratta da una clip divenuta virale lo scorso febbraio e che vede l'artista cantare in una deserta piazza Sofiyskaya, a Kiev, il brano “Oh, The Red Viburnum In The Meadow”, marcia patriottica scritta nel 1914 da Stepan Charnetskii e tornata popolare in tutto il mondo dopo l'invasione russa dell’Ucraina. Lo stesso titolo del brano dei Pink Floyd è tratto dall'ultima frase della canzone che recita: “Ehi, ehi, alzati e rallegrati”.