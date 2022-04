Il ministro dell'Economia: "Col blocco del gas russo il Pil del 2022 può scendere sotto il 2,3%"

La stima di crescita contenuta nel Def "è caratterizzata da notevoli rischi al ribasso" come quello legato ad un completo blocco delle importazioni gas russo che porterebbe il Pil 2022 sotto il 2,3%. Lo scrive il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nell'introduzione al Def. "Sebbene questo rischio sia già parzialmente incorporato negli attuali prezzi del gas e del petrolio - scrive Franco - è plausibile ipotizzare che un completo blocco del gas russo causerebbe ulteriori aumenti dei prezzi, che influirebbero negativamente sul PIL e spingerebbero ulteriormente al rialzo l'inflazione. In tale scenario, la crescita media annua del 2022 potrebbe scendere sotto il 2,3 per cento ereditato dal 2021".

Sul lavoro il ministro ha sottolineato che: "La riforma dell'Irpef e il taglio dell'Irap determinano una riduzione degli oneri fiscali su famiglie e imprese che potrà avere effetti positivi sull'occupazione e sul mercato del lavoro".

Con le misure adottate contro il caro-energia si può stimare che "l'aumento della bolletta energetica pagata da imprese e famiglie nel primo semestre si riduca di almeno un quarto rispetto a uno scenario senza gli interventi del Governo".

Per quanto riguarda invece le pensioni, nonostante l'attuale contingenza, "occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita" e "approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni", ha scritto il ministro. "L'attuale contingenza - continua - non deve farci distogliere l'attenzione dalle politiche strutturali già avviate nei settori strategici della transizione ecologica e digitale, della competitività del sistema economico, della sanità e del welfare, con particolare riguardo all'assetto del sistema pensionistico per il quale, nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita ed un rafforzamento della previdenza complementare. Occorrerà, altresì, approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni".