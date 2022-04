Il monito di Anthony Fauci: "La pandemia negli Usa non è affatto terminata"

Il superconsulente della CasaBianca per il coronavirus, Antony Fauci, ha avvertito che gli Usa si trovano in un momento migliore ma la pandemia di Covid non è ancora finita. Dopo una violenta ondata quest'inverno "abbiamo decelerato e siamo passati a una fase più controllata", ha detto all'Associated Press il virologo. "Ma non significa affatto chela pandemia sia finita". Lo stesso Fauci il giorno prima aveva dichiarato ad un talk show della Pbs che gli Usa "erano usciti dalla pandemia". I casi di Covid nel Paese sono ad uno dei livelli più bassi degli ultimi mesi e due terzi della popolazione è vaccinata. "Stiamo molto, molto meglio rispetto a un anno fa", ha detto il virologo. Tuttavia "non possiamo ancora togliere il piede dall'acceleratore", ha detto Fauci. "Può spuntare un'altra variante che potrebbe portare a un'altra potenziale ondata".