Il Napoli sconfitto in casa dalla Fiorentina. Passo falso dell'Atalanta

Ancora una volta il Napoli spreca l’occasione per stare al passo verso lo scudetto. Una partita certo non facile. Ma gli azzurri non sono in grado di sfruttare il fattore campo. Il risultato è netto: 3 a 2 per la Fiorentina. A dire il vero, oltre le forze viste in campo. Solo che il Napoli al solito costruisce gioco, ma poi non concretizza. Mentre i viola sono stati cinici: nei fatti, mettendo a segno tutte le opportunità costruite.

Fiorentina in gol al 29' con Nicolas Gonzales. E così si va negli spogliatoi. Nel secondo tempo, il Napoli si illude di riaprire la partita con il solito Dries Mertens, appena 2 minuto dopo essere entrato in campo al posto di Fabian Ruiz. Ma la svolta definitiva della partita arriva con un altro giocatore appena entrato in campo dalla panchina. Al 65' Ikone entra e un minuto dopo insacca con un diagonale che è irraggiungibile per Ospina. Partita chiusa con il 3 a 1 di Cabral al 72'. Pressoché inutile il gol di Osimhen all’84'. Il Napoli ha provato a conquistare almeno il pareggio. Ma oggi i 3 punti vanno alla Fiorentina. E il Napoli deve recriminare solo con se stesso.

Passo falso anche per l’Atalanta. Sconfitta in casa del Sassuolo per 2 a 1. Per la squadra di Alessio Dionisi, da registrare la doppietta di Troaré. Inutile a fini del risultato il gol di Muriel in pieno recupero, al 93'. Una sfida di metà classifica per il gruppetto che si gioca l’accesso alla Conference League. Chi paga il conto amaro sono i bergamaschi che rischiano di restare indietro nella corsa contro la Roma e la Fiorentina che, appunto, oggi ha conquistato 3 punti preziosi a Napoli.

Si fa difficile la situazione per il Venezia, sconfitto in casa dall’Udinese 2-1. Il vantaggio dell'Udinese arriva al 35' del primo tempo con un rigore di Deulofeu. Si riaprono le speranze per i veneti all'86' con Henry. Il gol beffa arriva in pieno recupero al 94' con Becao.