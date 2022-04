Demydiv, il paese ucraino che si è salvato allagandosi

Demydiv è un villaggio di tremila abitanti a nord di Kiev, tre chilometri a ovest del fiume Dnepr. Oggi è completamente allagato, ma quella che potrebbe apparire una disgrazia è stata in realtà una vittoria tattica per la resistenza ucraina. A raccontare la vicenda è il New York Times: gli ucraini, il 25 febbraio, hanno intenzionalmente aperto una diga e inondato il paese, insieme ai campi circostanti, creando un pantano che a marzo ha rallentato l'avanzata dei carri armati russi e fatto guadagnare tempo prezioso agli ucraini. "Tutti capiscono e nessuno se ne pente per un momento, abbiamo salvato Kiev!"", dice agli inviati del quotidiano statunitense Antonina Kostuchenko, pensionata, nel suo soggiorno dove l'acqua arriva a 30cm.

La mossa si è rivelata infatti molto efficace: ha protetto Kiev, ma ha anche contribuito a salvare la stessa Demydiv, che si trovava sul lato occupato dai russi dei campi allagati. Sebbene i soldati di Mosca pattugliassero il villaggio, non fu mai linea del fronte e non seguì il triste destino di altri sobborghi come Bucha.

I russi si sono ritirati dalla regione da settimane, ma hanno bombardato la diga, così non è stato ancora possibile prosciugare l'area. I residenti, tuttavia, non si sono persi d'animo, raccontano gli inviati del New York Times, e si stanno dando da fare tutti insieme per rimettere in sesto il loro villaggio. "Ne è valsa la pena", dice Roman Bykhovchenko, guardia giurata di 60 anni, mentre asciuga le scarpe inzuppate su un tavolo nel suo cortile.