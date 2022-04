Il Papa, nella prima udienza in presenza post Covid: "Non trattate gli anziani come scarti"

Dopo oltre 2 anni Papa Francesco in “papamobile” torna tra i fedeli in piazza San Pietro per l’udienza generale. Anche questo è il segno di un quasi completo ritorno alla normalità.

L'ultima udienza generale svoltasi in Piazza San Pietro risale al 26 febbraio del 2020.

"Quante volte abbiamo sentito o abbiamo pensato ‘i vecchi danno fastidio’. Non dite di no. E' sì. Lo abbiamo detto e lo abbiamo pensato". Ha iniziato così il Papa parlando ai numerosi pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

"Tante volte pensiamo che i vecchi sono uno 'scarto'", ha proseguito il Pontefice. "Li mettiamo noi allo scarto". Scartare gli anziani "è un peccato grave", ammonisce il Santo Padre. "Custodite i vecchi anche se perdono la testa perché grazie a loro noi siamo vivi e siamo qui. Per favore non lasciateli da soli".

"Onore è una buona parola per inquadrare questo ambito di restituzione dell'amore che riguarda l'età anziana. Noi abbiamo ricevuto l'amore dei genitori, dei nonni, adesso noi restituiamo questo amore agli anziani. Onorare padre e madre, onorare gli anziani, è riconoscere la dignità che hanno" ha detto il Papa continuando il ciclo di catechesi sulla vecchiaia.

Francesco ha poi raccontato di quando a Buenos Aires visitava spesso le case di riposo. "A me piaceva, andavo spesso, vistavo ognuno... E ricordo una volta che domandai a una signora: 'Quanti figli ha lei?' 'Ne ho quattro. Tutti sposati, con nipotini...' e cominciò a parlarmi della famiglia... 'E loro vengono?' 'Si' vengono sempre...'. Quando sono uscito dalla camera, l'infermiera che aveva sentito mi disse 'Padre, ha detto una bugia per coprire i figli... E' da 6 mesi che non viene nessuno'...".

"Questo è - ha sottolineato il Pontefice a braccio - scartare i vecchi. Questo è il primo grande comandamento. E' l'unico che dice il premio: onora il padre e la madre e avrai vita lunga sulla terra. Questo comandamento di onorare i vecchi ci dà una benedizione, per favore, custodire i vecchi, e se perdono la testa, custodire i vecchi perchè sono la presenza della storia, la presenza della mia famiglia. E grazie a loro io sono qui, possiamo dire tutti noi, 'grazie a te, nonno e nonna io sono vivo'. Per favore non lasciarli da soli".

E a proposito dell’atteggiamento dei più giovani ha affermato: "I ragazzi che danno fuoco alla coperta di un 'barbone', lo abbiamo visto, perché lo vedono come uno scarto umano sono la punta di un iceberg, cioè del disprezzo per una vita che, lontana dalle attrazioni e dalle pulsioni della giovinezza".

E poi l’appello: "Genitori, per favore, avvicinate i bambini e i figli giovani agli anziani anche quando sono malati e fuori di testa. E se non c'è altra possibilità di inviarli in una casa di riposo andateli a trovare e portate i bambini con voi". Gli anziani, ha detto, "sono l'onore della nostra civiltà".

Il Papa ha poi rivolto una preghiera per famiglie che soffrono per le guerre nel mondo: "Preghiamo per la pace e per il conforto di tutte le famiglie che soffrono a causa delle guerre nel mondo".