25 aprile, il piatto dei fratelli Cervi: pasta burro e parmigiano

Il 25 aprile può essere raccontato anche attraverso un punto di vista non solo storico ma anche gastronomico perché anche il cibo ha avuto il suo ruolo. E il 25 aprile ha il suo “piatto”: la pasta burro e parmigiano.

Durante il regime fascista, ne “Il Manifesto della cucina futurista”, Tommaso Marinetti mise al bando la pasta asciutta, considerata un pasto non adatto al “nuovo” italiano: scattante, ben nutrito, in forma per la guerra. Marinetti definisce la pasta: “Assurda religione gastronomica italiana” che comporterebbe “fiacchezza, pessimismo, inattività e neutralismo”.

Così la pasta asciutta venne messa al bando dal regime, come qualcosa che non nutriva davvero, e che non era così italiana, almeno non come il riso, che veniva preferito nella dieta del perfetto fascista.

Nel 2015 un libro “Partigiani a tavola.Storie di cibo resistente e ricette di libertà”, di Elisabetta Salvini e Lorena Carrara, ha portato alla luce tante storie tra cui quella della “pasta burro e parmigiano”.