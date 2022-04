Il premio Nobel per la pace Muratov aggredito in treno con vernice rossa

E’ stato lui stesso a diffondere le foto. Il premio Nobel per la pace, Dmitry Muratov, è stato aggredito con un liquido fatto di vernice rossa e acetone, mentre era in treno in viaggio da Mosca a Samara.

Muratov è il Direttore del quotidiano indipendente Novaya Gazeta, che pochi giorni fa è stato costretto a chiudere dopo i ripetuti ammonimenti da parte dell’Autorità di controllo russa rispetto a violazioni delle nuove norme bavaglio imposte alla stampa dal Cremlino.

“Hanno versato vernice ad olio con acetone nello scompartimento - ha raccontato Muratov -. Mi bruciano gli occhi terribilmente. Un treno da Mosca a Samara. Odore di olio in tutta la carrozza. Partenza già ritardata di 30 minuti. Proverò a lavarmi”.

Secondo quanto raccontato dal premio Nobel l'aggressore ha gridato: "Eccoti, Muratov, per i nostri ragazzi".