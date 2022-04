L'appello del presidente tagiko: ogni famiglia faccia scorte di cibo per 2 anni

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha definito il 2022 "l'anno più difficile per l'umanità" e ha affermato che ogni famiglia dovrebbe fare scorta di cibo per due anni. Rahmon lo ha detto in un appello alla nazione.

"Quest'anno sarà il più difficile per l'umanità sotto tutti gli aspetti e, soprattutto, in termini di sicurezza alimentare. A questo proposito, voglio sottolineare ancora una volta che ogni famiglia dovrebbe pensare a come provvedere a se stessa, produrre quanti più possibili generi alimentari e fare scorta del cibo necessario per due anni", ha detto Rahmon.