Il primo turno fa scomparire i partiti tradizionali di destra e di sinistra

I partiti tradizionali di destra e di sinistra sono in agonia da anni in Francia, e il primo turno delle elezioni presidenziali ha messo un altro chiodo nelle loro bare. La candidata socialista Anne Hidalgo ha ottenuto un risultato umiliante, senza precedenti, con l'1,78% , e quella dei repubblicani (di destra) Valérie Pécresse firma una sconfitta storica con il 4,79% dei voti.

Hidalgo ha chiesto di votare il 24 aprile per Emmanuel Macron per contrastare l'estrema destra, mentre promette che la lotta continuerà "per ostacolare i progetti ingiusti" portati avanti dal presidente uscente, secondo lei. "Ha detto che lavorerà per riunire la sinistra dispersa, che non ha saputo unirsi (...) per ricostruire i legami (...) con le classi lavoratrici. Parole che evidentemente non hanno convinto nessuno, ancora meno che quelle usate cinque anni dall'allora candidato Benoît Hamon che aveva raccolto solo il 6,36% dei voti. Fu un disastro, che però non convinsero il candidato alle immediate dimissioni, restò ancora due anni. Confermando così le accuse mosse al Ps di essere rimasto un partito di eletti e funzionari, minato non da divisioni ideologiche, ma da battaglie di ego.

Il 62enne sindaco, riconfermato, di Parigi ha ora subito una sconfitta ancora più dura. Non è mai riuscita a decollare e la sua campagna è stata segnata da proposte descritte come irrealistiche o demagogiche, come il raddoppio dello stipendio degli insegnanti, e.

A destra, il partito di ispirazione gollista LR (Les Républicains) non si è mai veramente ripreso dopo la sconfitta del suo leader e presidente uscente Nicolas Sarkozy nel 2012, ed è stato a lungo diviso per trovare un leader. La presidente della regione di Parigi, l'Ile-de-France, Valérie Pécresse ha creato delle illusioni salendo in alto nei sondaggi dopo la sua nomina, ma che si sono sgonfiate quasi subito. Con meno del 4,8% dei voti stabilisce il peggior risultato di sempre per per il suo partito.

"È una delusione personale e collettiva", ha riconosciuto Valérie Pécresse, che, ricordando "(il suo) impegno contro gli estremi", ha subito annunciato che voterà "in coscienza" per Emmanuel Macron al secondo turno. Pécresse ha subito la frattura interna agli eredi di De Gaulle tra chi non vuole avere nulla a che fare con l'estrema destra e la radicalizzazione di una parte della destra tradizionale che si èp sempre identificata nei partito post gaullisti. Quello che invece riuscì molto bene al Generale nel 1958, ma ovviamente il paragone è ingeneroso.

L'irruzione sulla scena politica dell'ex polemista ultra-radicale Eric Zemmour, e la sua ambizione dichiarata di cancellare i confini tra la destra e l'estrema destra, ha dato i suoi frutti. Già in autunno, uno dei pesi massimi di Les Républicains, Eric Ciotti, ha detto che avrebbe preferito votare per Zemmour che per Macron. Uomini della destra gaullista come Ciotti non si sono più ritrovati con quell'elettorato moderato passato invece a Macron. l'effetto sul partito è stato devastante.

Le elezioni legislative di giugno decideranno della sopravvivenza dei due partiti storici della Quinta Repubblica. Se al pessimo risultato delle elezioni presidenziali si dovesse aggiungere una debacle nelle elezioni legislative sarebbe la fine dei partiti fondati da Charles de Gaulle e François Mitterrand.