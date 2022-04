Il principe Harry e Meghan in visita alla regina Elisabetta a Windsor

Harry e Meghan si stanno recando in Olanda in occasione degli giochi per i reduci britannici con disabilità - di cui il principe è patron. I duchi di Sussex compiono la visita in Europa dopo aver mancato alla riunione di famiglia in occasione della messa di commemorazione del principe Filippo, a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, che si era tenuta all'Abbazia di Westminster.

Harry ha comunque da tempo lamentato problemi di sicurezza per le visite nel Regno (per questa ragione ha anche avviato una causa contro l'Home Office affinché venga assegnata a lui e famiglia una scorta quando si trovano in Gran Bretagna, anche pagando di tasca propria). Nei tesi rapporti tra Elisabetta ed i duchi si aggiunge anche, stando al Sun, un nuovo libro in uscita il prossimo mese, firmato da Angela Kelly, già assistente di Sua Maestà per l'abbigliamento e tuttora sua confidente informale.

Il volume vuole essere il seguito di "The Other Side of the Coin" (l'altro lato della medaglia) uscito nel 2019. La stessa sovrana ha dato il suo via libera all'opera, che per il tabloid è una sorta di risposta alla controversa autobiografia di Harry in arrivo in autunno.