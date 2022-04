Il Regno Unito vuole mandare i migranti in Ruanda: 120 milioni di sterline al governo di Kigali

L'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso "forte opposizione", al piano britannico di inviare in Ruanda i richiedenti asilo arrivati illegalmente nel suo territorio: "Le persone in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni meritano compassione ed empatia - così Gillian Triggs, assistente dell'Alto commissario dell'Unhcr - non dovrebbero essere scambiate come merci e portate all'estero per essere curate".

Il primo ministro, Boris Johnson, aveva annunciato un accordo con il paese africano, dopo le rassicurazioni di Kigali sul reinsediamento di "decine di migliaia di persone negli anni a venire".

Si tratta di misure drastiche per dissuadere i migranti dall'attraversamento della Manica, l'annuncio di Johnson è stato fatto non a caso dalla costa inglese del Kent, in "prima linea" per gli sbarchi, che sono ripresi a livelli record dopo la pandemia: oltre 600 persone sono arrivate solo ieri dopo aver attraversato su barchini e gommoni il Canale, portando il totale di quest'anno ad oltre 5.000.

“Londra non può tollerare un sistema illegale”

Il premier britannico ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, sottolineando che "Londra non può tollerare un sistema illegale: la nostra compassione può essere infinita, ma la nostra capacità di aiutare le persone non lo è". Secondo Johnson non sono più sostenibili i costi - stimati in 1,5 miliardi di sterline l'anno - per ospitare i richiedenti asilo in alberghi sorvegliati ad hoc. Di qui la nuova "opzione Ruanda" che sempre secondo Johnson, fungerà da "grande deterrente per i migranti che vogliono raggiungere il Regno Unito". Assieme al piano, il numero uno di Downing Street ha annunciato che schiererà la Marina militare "per pattugliare il Canale della Manica contro l'immigrazione illegale".

I dettagli

L'accordo si applicherà non solo ai futuri arrivi ma anche a quelli avvenuti dall'inizio dell'anno (cioè dal 1 Gennaio 2022), e prevede che i migranti siano trasferiti nel Paese africano: lì si svolgerà il loro intero iter burocratico. Poi, in caso di successo restano in Ruanda (e viene loro garantito vitto, alloggio ed assistenza in quanto rifugiati), in caso di esito negativo invece rischiano di essere rispediti nella nazione di provenienza.