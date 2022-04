Il ricordo della Shoah: le commemorazioni. Il premier Bennett: "Nulla è comparabile"

Nella Giornata dedicata in Israele alla memoria delle vittime e degli eroi dell'Olocausto nazista risuonano le sirene nel Paese. Alle 10 in punto (le 9 in italia) il Paese si è fermato, come ogni anno, al suono delle sirene in ricordo dei 6 milioni di ebrei sterminati dai nazisti. Ovunque fossero, gli israeliani hanno interrotto le loro attività: in silenzio si sono levati in piedi chinando la testa in rispetto della memoria. Lungo le strade cittadine o le principali del paese le auto in viaggio, gli autobus, hanno accostato e i passeggeri sono scesi rimanendo in silenzio.