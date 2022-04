Il segretario generale delle Nazioni Unite chiede "una tregua umanitaria" per la Pasqua ortodossa

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha denunciato l'offensiva russa nell'Est dell'Ucraina e ha chiesto alle parti di fermare i combattimenti per una "pausa umanitaria" di quattro giorni in occasione della Pasqua ortodossa.

"Chiedo -ha detto- una pausa umanitaria di 4 giorni per la Settimana Santa", da giovedì a domenica, "per permettere l'apertura di una serie di corridoi umanitari" in Ucraina

Il segretario generale dell'Onu ha poi osservato che "quest'anno la Settimana Santa ortodossa viene osservata sotto la nuvola di una guerra che rappresenta la totale negazione del messaggio pasquale. Invece di celebrare una nuova vita, questa Pasqua coincide con un'offensiva russa nell'est dell'Ucraina". Guterres ha poi sottolineato che la pausa umanitaria fornirebbe le condizioni necessarie per soddisfare due imperativi cruciali: "Il passaggio in sicurezza di tutti i civili disposti a lasciare le aree di attuale e previsto confronto, in coordinamento con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e inoltre la consegna sicura di aiuti umanitari salvavita alle persone nelle aree più colpite come Mariupol, Kherson, Donetsk e Luhansk".