Il Setterosa battuto dall'Olanda nella semifinale di World League

Battuta ma convincente. L’Italia di Carlo Silipo perde 9-7 con l’Olanda ma esce a testa alta dalla semifinale di World League.

Si vede un’idea, s’intravedono dei sincronismi. il Setterosa lascia la sensazione positiva di potenziali miglioramenti che sono dietro l’angolo; ma ci sono ancora tanti errori gratuiti, individuali, che rendono il percorso più complicato.

Intanto da non sottovalutare l’approccio positivo alla partita, portarsi sul 2-0 e poi sul 4-3 a metà gara è da squadra conscia dei propri mezzi, delle varie qualità a disposizione. E la possibilità di gestire tre centroboa è un’opportunità rara.

Insomma le premesse per fare bene ci sono, il nuovo ciclo del Setterosa appare interessante. Poi occorre sapersi gestire e soprattutto lavorare sulle difficoltà. Per esempio contro l’Olanda il terzo tempo senza gol ha pesato sul morale azzurro, una delle senatrici avrebbe dovuto trascinare il gruppo e invece l’Olanda ha trovato campo libero per chiudere la sfida in scioltezza.

Quattro reti per Claudia Marletta, la catanese è sempre più leader del Setterosa ma nella finale per il terzo posto saranno necessarie anche le reti delle altre azzurre.

ITALIA-OLANDA 7-9 (2-2, 2-1, 0-2, 3-4)

Italia: Banchelli, Tabani, Marletta 4 (2 rig.), Avegno, A. Cocchiere, Giustini 1, Picozzi, Bianconi, Emmolo 1, Palmieri, Galardi, Viacava 1, Teani. All. Silipo

Olanda: Aarts, Wolves, Sleeking 1, Van der Sloot 3 (rig.), Schaap, Van de Kraats 1, Rogge 1, Sevenich 1, Bosveld, Koolhaas, Moolhuijzen 1, Ten Broek 1, Buis. All. Doudesis

Arbitri: Blanchard (Fra) e Debreceni (Hun)

Note: sup. num. Italia 3/9, Olanda 1/8. Rigori: Italia 2/2, Olanda 1/1. Uscite 3 f. Ten Broek al 31’, Bianconi al 32’