L'orrore di Bucha, il sindaco: "300 persone sepolte nelle fosse comuni"

"Ci sono quasi 300 persone sepolte in fosse comuni a Bucha fuori Kiev". Lo ha dichiarato a France Presse Anatoly Fedorouk, sindaco della cittadina a Nord Ovest di Kiev, riconquistata dalle forze ucraine

Un cronista dell'agenzia francese sul posto ha dato conto di almeno venti cadaveri di persone, in abiti civili, trovati sparsi per centinaia di metri in una strada residenziale di Bucha dopo che le forze ucraine hanno riconquistato la piccola città a Nord Ovest di Kiev. Non chiara al momento la causa della morte. Uno dei corpi, spiega il cronista, aveva le mani legate. Le immagini dei cadaveri erano state diffuse nelle scorse ore dai media ucraini, secondo cui si tratta di civili uccisi da forze russe in ritirata.

Anche la BBC aveva documentato il ritrovamento di cadaveri nei villaggi di Mria e Myla, poco fuori Kiev. Immagini che hanno reso la realtà di questa guerra.