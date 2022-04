Il Tribunale di Madrid ci ripensa: possibili sanzioni contro gli organizzatori della Superlega

Nuovo colpo di scena nella vicenda della Superlega. Oggi il Tribunale di Madrid, in Spagna, ha accolto un ricorso dell'Uefa che nei fatti riapre a ipotesi di maximulta per i club che annunciarono la nascita del lega delle stelle.

In una prima fase, il Tribunale aveva imposto all'organizzazione europea di ritirare qualunque ipotesi di sanzioni contro Barcellona, Real Madrid e Juventus. Ora, arriva la retromarcia: i tre club "erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l'adozione di impegni di finanziamento" e "eventuali sanzioni" non impedirebbero loro di assumerli nuovamente.

Ora l'Uefa potrà riattivare il procedimento che potrebbe portare a 100 milioni di multa ed esclusione da coppe europee fino a 2 anni.

Soddisfatta ma prudente l'Uefa: abbiamo "ricevuto oggi l'ordinanza del tribunale di Madrid, che revoca in toto le misure cautelari. La Uefa accoglie con favore questa decisione e ne sta valutando le implicazioni. Non rilasceremo ulteriori commenti per il momento".