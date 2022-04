Il video del giovane soldato ucraino mandato alla madre: "Manda 5000 euro o lo giustiziamo"

Mykhailo Podoliak, Consigliere del Capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha pubblicato un video su Twitter in cui si vede una specie di intervista di un soldato russo ad un giovanissimo prigioniero ucraino. Nell'intervista la voce fuori campo chiede al prigioniero le sue generalità ed apprendiamo che è un volontario delle unità di difesa territoriale. Poi verifica le sue necessità e riceve in risposta delle rassicurazioni: il ragazzo risponde di aver a disposizione acqua e cibo e, indicando una specie di secchio alle sue spalle, anche una toilette. La voce fuori campo continua e chiede se stia bene fisicamente, se abbia bisogno di un medico o se sia stato colpito. Le risposte continuano ad essere rassicuranti: a parte questa volta, dice, pare di no.

Il tono della conversazione è fin troppo rassicurante, dal testo del tweet del consigliere di Zelensky capiamo perchè: Podoliak ci dice che questa sarebbe una richiesta di ricatto. Il destinatario del video è la madre del ragazzo a cui vengono chiesti 5000 euro altrimenti il prossimo video potrebbe riprendere l'esecuzione del ragazzo.

Non possiamo verificare l'autenticità di questo fatto, se non credere nell'autorevolezza della fonte, né sapere se sia un comportamento singolo o ripetuto metodicamente dai soldati russi. Quello che invece appare evidente è lo sguardo perso del ragazzo, la sua giovane età, e la sua paura.