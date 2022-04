"Imagine" di John Lennon apre Juve-Inter. A cantarla Gaia e l'ucraina Kateryna Pavlenko

A battere il calcio di inizio del match Juventus-Inter è stata l’emozione. L’emozione delle note e delle parole di "Imagine" di John Lennon. Ad intonarle dal prato dell'Allianz Stadium di Torino, l’italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko, leader del gruppo Go A.

Un’emozione che ha legato calciatori e arbitri in un lunga catena di abbracci. Un’ emozione che si è liberata in un lungo applauso di tutto lo stadio.

Un messaggio forte per dare un calcio alla guerra e segnare il goal della pace in Ucraina. Una domenica sportiva particolare dove tutti i capitani delle squadre hanno indossato la fascia speciale con la parola Peace, per sostenere una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Scritta che è apparsa nelle grafiche televisive durante ogni incontro.