Imbrattata la villa dell'oligarca russo Solovyev a Pianello del Lario

Al momento la Procura di Como ha aperto un fascicolo solo per incendio, in attesa dell'informativa dei carabinieri per il secondo episodio. Nel caso dovessero essere riscontrati profili di reato in qualche modo assimilabili ad atti di terrorismo, la competenza passerebbe a Milano. Vladimir Solovyev è proprietario di un terzo immobile sul lago di Como, a Griante, pochi chilometri più a sud di Menaggio.

Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri della compagnia di Menaggio, che per tutta la mattinata hanno effettuato rilievi ed esamineranno i filmati delle telecamere in zona.

Chi è Vladimir Solovyev

Il giornalista ed "oligarca" amico del presidente Putin, sarebbe uno dei pochi che può dargli del "tu": nel 2014 ricevette una medaglia dell'Ordine al merito per la patria grazie alla "copertura obiettiva" del referendum per l'annessione della Crimea.

Volto "di punta" della televisione di Stato russa, si è formato negli ambienti elitari della Mosca degli anni '80, che raccoglievano i giovani eredi dei membri del Comitato centrale del Partito comunista dell'Unione sovietica. Laureato al prestigioso Moscow Institute of Steel and Alloys e poi anche all'Institute of World Economy and International Relations, nel 1980 entra alla facoltà di chimica e di fisica dell'Università di scienza e tecnologia Misis e ne esce diplomato nel 1986.

A fine Anni '90 Solovyev lascia la carriera di insegnante per iniziare la carriera di giornalista e uomo di spettacolo: momento decisivo della sua ascesa il 1999 quando Vladimir Putin entra al Cremlino, e Solovyev fa il suo esordio in Tv nel canale "Tnt". Da quel momento una carriera in salita fino ad essere nominato - nel 2012 - membro del Consiglio della tv pubblica con un decreto firmato da Putin. Dal 2018 conduce "Mosca, Cremlino, Putin": un programma televisivo filo-governativo, con cadenza settimanale in onda sul canale statale Rossiya 1.