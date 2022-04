Imprenditore piemontese accusato di essere il mandante dell'omicidio di un dipendente in Brasile

Ci sono nuovi sviluppi sul caso dell’omicidio di Alban Gropcaj, 28enne di origini albanesi ma residente in Italia a Vicoforte Mondovì e ucciso in Brasile a Fortaleza la sera del 18 febbraio del 2019. La vittima si trovava lì per motivi di lavoro.

A distanza di tre anni la polizia brasiliana accusa dell’uccisione di Gropcaj Guido Bertola, imprenditore di Mondovì, datore di lavoro del giovane, insieme a due brasiliani.

L’imprenditore è accusato, secondo quanto anticipato dalle pagine locali di alcuni giornali, di essere il mandante dell’omicidio per “interessi finanziari”.

Quella sera di tre anni fa, datore di lavoro e dipendente erano appena usciti da un ristorante italiano nella zona di Fortaleza quando, secondo una prima ricostruzione, mentre i due si trovavano a bordo dell’auto di Bertola, sono stati affiancati da due moto con a bordo malviventi che hanno tentato di rapinarli.

In quella circostanza Gropcaj avrebbe provato a reagire, ma i malviventi gli hanno sparato tre colpi di pistola, di cui due alla testa e uno alla spalla. Nessuna ferita, invece, per Bertola.

Da una rapina finita male a un omicidio commissionato. Secondo le nuove accuse, la rapina fu una messinscena. Gli investigatori brasiliani avrebbero rilevato, nel corso delle indagini, che ai due nulla era stato sottratto e che Gropcaj non avrebbe avuto nemici.

Uno dei due autori del delitto sarebbe già stato arrestato. Dopo l’omicidio, Bertola era stato alcuni giorni in prigione. Ora, insieme ai due brasiliani dovrà rispondere dell’accusa di omicidio, rischiando 30 anni di carcere.