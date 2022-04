In aprile il Nasdaq accumula perdite per il 13.3%, dato peggiore dal 2008

Wall Street ha chiuso il mese di aprile con forti perdite nei suoi tre listini principali e un calo cumulativo del 13,3% del Nasdaq. Quello appena passato è stato il mese peggiore dal 2008 per l’indice “elettronico”, trascinato al ribasso dalle massicce vendite nel settore tecnologico. Ad aprile, il Dow Jones ha perso il 4,9% e l'S&P 500 – che rappresenta il mercato più ampio negli Stati Uniti e comprende molte società tecnologiche – è sceso dell'8,8%; per entrambi, è stato il mese peggiore dal 1970.

Gli investitori hanno scaricato in massa i loro titoli per beni più sicuri di fronte a una serie di fattori molto preoccupanti: dall'aumento dei tassi di interesse e l'inflazione record negli Stati Uniti alla guerra in Ucraina e lo scoppio di una nuova epidemia di Covid in Cina.

Nel bilancio negativo stilato oggi hanno pesato anche i risultati trimestrali delle più importanti società quotate della Silicon Valley, che hanno registrato utili più deboli del previsto e generato la fuga di molti azionisti, provocando un “buco” dopo la manna d'oro legata alla pandemia. Nel computo mensile dei settori, quello delle comunicazioni è sceso di oltre il 13% e quello della tecnologia del 7%, con dati da dimenticare per aziende del calibro di Netflix, che ad aprile ha perso il 49%, e Amazon, che ha ceduto il 24%. I settori che hanno resistito sono stati quelli dei beni essenziali, cresciuti cumulativamente del 6%; gli immobili (saliti di quasi il 4%); e i servizi pubblici, cresciuti meno dell'1%.

Sul fronte azionario, gli occhi restano puntati su Twitter dopo che il miliardario Elon Musk, fondatore di Tesla, ha accettato di acquistarlo per circa 44 miliardi di dollari, cedendo una parte della sua quota nella società di veicoli elettrici. Ad aprile Twitter è salito del 25% sul mercato azionario, mentre Tesla ha perso quasi il 20%. Nel mercato del debito pubblico si sono verificati ampi movimenti dovuti alle aspettative che la Fed aumenterà i tassi di interesse nei prossimi mesi, con il rendimento dei Treasury a 10 anni in aumento di quasi il 25%, sul filo del 2,93%.

Quanto al petrolio, il barile texano si è apprezzato di quasi il 5% tra forti oscillazioni dovute all'effetto sulla domanda dei lockdown in Cina e un possibile veto dell'Unione europea sul petrolio russo, che sembra sempre più vicino. Importante anche il rafforzamento del dollaro nei confronti di altre valute come l'euro, contro il quale ha toccato un massimo che non si vedeva da due anni, e lo yen, al massimo dagli ultimi due decenni.