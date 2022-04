Incendio in un locale sotto i portici in piazza San Babila a Milano

Ad innescare il fuoco sarebbe stato un corto circuito in un quadro di trasformazione dell'energia elettrica dall'alta tensione, in un locale sotterraneo in piazza San Babila, in pieno centro a Milano.

In fiamme, la notte scorsa il dehors di un bar sotto i portici della piazza: non ci sono feriti, ma i vigili del fuoco intervenuti con cinque squadre e che hanno lavorato fino a tarda notte hanno dovuto far venire sul posto i tecnici della per togliere l'alimentazione elettrica con conseguente black out nella zona.

Secondo quanto ricostruito, si è visto del fumo uscire nei pressi di una delle uscite della metro vicino corso Venezia. Da lì le fiamme, attraverso cavi sotterranei, avrebbero raggiunto il dehors.

La fermata della metro è stata chiusa, ma la linea ha continuato a funzionare fino alla fine delle corse.