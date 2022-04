Incertezza e volatilità sulle borse

Questa volta sul tavolo dell'Europa ci sono anche possibili sanzioni energetiche, in particolare verso il petrolio russo. E' stabile il prezzo del gas naturale (110,9 euro per megawatt/ora), mentre l'ipotesi di embargo fa salire le quotazioni di brent e greggio.

Il flusso del gas russo verso l'Europa - sulle principali rotte dei gasdotti - resta stabile.

In Asia questa mattina sono chiuse per festività le borse Shanghai e Hong Kong, mentre Tokyo ha chiuso in leggero rialzo a +0,19%.

A Wall Street l'ultima seduta è stata decisamente positiva, in particolare per il Nasdaq volato a +1,9%.

Secondo l'agenzia Bloomberg, il Tesoro americano non consentirà alla Russia di usare i suoi fondi in dollari depositati in banche americane per pagare debiti e interessi sui bond. Le riserve russe ammonterebbero a 600 milioni di dollari.

La valuta russa continua a rafforzarsi: un dollaro equivale a 83 rubli. L'indice Moex (in rubli) è invece pesante e perde subito oltre un punto percentuale.