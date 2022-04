Inchiesta Open, oggi l'udienza preliminare. Renzi: "Uno scandalo assoluto"

Questa mattina al tribunale di Firenze, davanti al giudice Sara Farini, si è svolta l'udienza preliminare del processo sulla Fondazione Open. La procura ha richiesto di rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 società, nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, avviata nel 2019. Sono contestate presunte irregolarità nei finanziamenti. Tra gli indagati figurano il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, la deputata Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, e il deputato del Pd Luca Lotti.

All'udienza è presente anche il senatore Matteo Renzi, che alla fine ha commentato: "Sarò presente anche a prossime udienze, sarò qui a dire con molta franchezza perché noi stiamo rispettando la legge e i magistrati di Firenze, no". E poi: "Secondo la Corte di Cassazione il processo Open si dimostra per quello che è, cioè uno scandalo assoluto. La Cassazione, non le difese, ha spiegato con chiarezza per cinque volte che l'operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole".