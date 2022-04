Incidente in un'azienda agricola, muore un bimbo di 2 anni

Tragedia in Piemonte, nel cuneese: un bambino di soli due anni è morto per le gravi lesioni riportate - secondo le prime informazioni - in un incidente con il trattore.

Il piccolo è stato portato ieri sera dai famigliari al Pronto Soccorso dell'ospedale di Saluzzo, in condizioni gravissime. Inutile il tentativo dei medici di salvargli la vita.

Dal racconto dei genitori il bimbo sarebbe salito a bordo di un trattore dell'azienda agricola di famiglia, che poi si sarebbe mosso finendo in una scarpata. Il racconto è ora al vaglio dei Carabinieri e della magistratura, che dovranno far luce sulla dinamica dell'incidente.