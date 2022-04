Draghi valuta una visita a Zelensky a Kiev

E' al momento un'ipotesi una visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Kiev. Il premier, positivo al Covid, è in quarantena a Città della Pieve. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, si valuta la possibilità di una visita nella capitale dell'Ucraina, anche se al momento non c'è niente di definito.

L'eventuale missione potrebbe essere programmata nelle prossime settimane anche se al momento non sarebbe imminente.

L''agenda di Draghi prevede un fitto programma di appuntamenti istituzionali tra cui l'assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo del 3 maggio e il viaggio a Washington dal 10 al 12 maggio per un incontro con il presidente americano Joe Biden.

Intanto il governo italiano invierà a Kiev aiuti per ulteriori 200 milioni di euro di ulteriori prestiti, oltre ai 110 milioni già stanziati. E il presidente del Consiglio sta valutando la possibilità di preparare un decreto per la fornitura di armi pesanti di tipo difensivo all'Ucraina.

Su questo fronte è arrivata la critica dell'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, intervenendo a ‘Stasera Italia’ su Rete4: "Dare le armi a Kiev per me è una logica strana, pensare di fermare delle ostilità con delle armi" e in ogni caso "questo non farà che peggiorare i rapporti bilaterali" tra Russia e Italia.