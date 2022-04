Incontro Libia-Algeria su nuove elezioni, cooperazione energetica e stabilità politica dell'area

Il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah ha dichiarato di aver presentato al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune il piano del suo governo per tenere le elezioni il prima possibile. Dbeibah ha confermato di aver discusso con Tebboune alcuni temi, tra i quali lo svolgimento delle prossime elezioni e il passaggio in Libia dalla transizione alla fase di stabilità e scelta popolare. Il premier libico ha inoltre affermato di aver discusso con il presidente algerino della possibilità di tenere una conferenza internazionale a livello dei ministri degli Esteri sulle elezioni in Libia.

Dbeibah ha anche ribadito la necessità di aumentare la cooperazione economica tra Libia e Algeria, in particolare nel campo del petrolio e del gas, alla luce delle attuali condizioni globali, con l'obiettivo di aumentare la produzione e coordinare la commercializzazione, oltre ai prezzi dell'energia.

Pochi giorni fa Algeri ha confermato il suo sostegno agli sforzi del governo di unità libica per organizzare elezioni legittime. La Libia è in uno stato di divisione politica da quando la Camera dei rappresentanti ha dato fiducia a Fathi Bashagha come primo ministro all'inizio di marzo.