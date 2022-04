Scontro in funivia, in corso le operazioni per salvare le persone rimaste intrappolate nella cabine

Almeno due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite dopo lo scontro avvenuto ieri lungo una funivia in India, nel distretto di Deoghar nel Jharkhand. Lo riporta la tv indiana. Secondo i funzionari, 48 persone sono ancora bloccate in almeno 12 cabine ed è in corso un'operazione di salvataggio con l'aiuto di due elicotteri dell'aeronautica indiana. L'incidente sembra essersi verificato a causa di un problema tecnico ma, riferiscono i funzionari indiani, si dovranno effettuare accertamenti.

La Protezione Civile, intervenuta per mettere in salvo i turisti terrorizzati, tra cui diversi bambini, ha chiesto l'intervento dell'esercito. L'intervento di salvataggio è abbastanza complicato: le persone sono bloccate nelle cabine che dondolano appese ai cavi lungo la linea ferma; la Protezione civile li sta rifornendo di acqua e cibo in attesa dell'intervento dei militari.