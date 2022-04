Inflazione Usa all'8,5%, salgono i future su Wall Street. Borse europee in calo, su il petrolio

L'inflazione è al centro della giornata finanziaria: questa mattina sono arrivati i dati dalla Germania. La variazione annuale è in forte crescita a marzo (+7,3%) rispetto a febbraio (+5,1%). Sono stati confermati i dati preliminari. Alle 14.30 pubblicati i dati dell'inflazione negli Stati Uniti. L'inflazione generale (headline) è risultata pari all'8,5% , in salita rispetto al 7,9% di febbraio e sui massimi dal 1981. Il consensus degli analisti sentiti in un sondaggio di Bloomberg prevedevano un incremento dei prezzi dell'8,4%.

Le borse a metà seduta mostrano cali più limitati rispetto all'apertura. L'indice della borsa di Milano segna -0,09%, dopo essere salito di poco sopra la parità attorno alle 12. Durante la mattina è arrivato un dato migliore delle attese sulla fiducia delle imprese in Germania: l'indice Zew è sceso ad aprile da -39,3 a -41. Gli indici sono maggiormente in calo nel resto d'Europa: Londra -0,57%, Francoforte -0,44%, Parigi -0,09%.

A Wall Street dopo il dato i future sono saliti: +0,40% il future sul Dow Jones, +1,37% per quello sul Nasdaq.

Il rialzo dell'inflazione penalizza i titoli di Stato. Scende il prezzo e di conseguenza sale il rendimento. Quello del Btp italiano decennale è vicino ai valori massimi dal maggio 2019: è al 2,44%, dopo aver toccato il 2,51% all'inizio degli scambi. Lo spread con il Bund tedesco è stabile a quota 161.



A contribuire a questi rialzi è l'energia. Oggi torna a salire il gas, che nei giorni scorsi era sceso. E' scambiato a 103 euro al megawattora, +2,9%.

Risale nettamente anche il petrolio (102,4 dollari, al barile, +4%) per due motivi: a Shanghai ci sono i primi provvedimenti per allentare il lockdown in alcune zone. E uno meno positivo: e l'Opec ha avvertito che è impossibile aumentare la produzione in modo tale da compensare la perdita dell'offerta russa.