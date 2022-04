Intelligence GB, la cattura di Mariupol è un obiettivo chiave per Mosca

Il ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo ultimo rapporto di intelligence, suggerendo che la cattura di Mariupol è un obiettivo chiave dell'invasione russa. Lo riportano il Guardian e il Kyiv Independent.

"Pesanti combattimenti sono continuati a Mariupol mentre le forze russe tentano di prendere la città - si legge nel tweet del ministero della difesa britannico -. La città continua ad essere oggetto di attacchi intensi e indiscriminati, ma le forze ucraine mantengono una strenua resistenza, ed il controllo nelle aree centrali".

Nel rapporto si legge inoltre che "Mariupol è quasi certamente un obiettivo chiave dell'invasione russa in quanto assicurerà un corridoio terrestre dalla Russia al territorio occupato della Crimea".

Croce Rossa: “Difficile portare le persone in salvo”

"La Croce Rossa ha provato a portare in salvo le persone, ci sta provando da 3-4 giorni ma non ci riesce perché non ci sono le garanzie di sicurezza, in un mese abbiamo raggiunto le zone non più di 3-4 volte. Mariupol è la città assediata più famosa, ma ce ne sono tante. Stiamo occupando tutti gli spazi sicuri per portare cibo, medicine, coperte, qualunque cosa allievi le sofferenze delle persone. La cosa più efficace è distribuire denaro, si può ancora comprare qualcosa nei mercati e nei negozi". Così Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a Che Tempo che Fa su Rai3.