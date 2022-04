Internazionali di Roma, i tennisti russi e bielorussi sono iscritti

Internazionali Bnl di Roma dal 2 al 15 maggio, la presenza di tennisti e tenniste russi e bielorussi continua ad agitare le acque del torneo dopo i dubbi sollevati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Nei giorni scorsi è stato netto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Da presidente del Coni e membro Cio, mi occupo di politica sportiva e non di politica. In Italia, ribadisco, rappresento il Cio. E l’Executive Board ha raccomandato a tutte le federazioni di non invitare atleti russi e bielorussi ai tornei e alle manifestazioni sportive".

Ma dalla Federtennis ribadiscono che "l'entry list comunicata dall'Atp per gli uomini e dalla Wta per le donne prevede la presenza di tennisti e tenniste russi e bielorussi. E' nel contratto sottoscritto con la Federtennis: è previsto che i partecipanti vengano stabiliti dalle due organizzazioni, la Federtennis prende solo atto della lista comunicata".

Nei gironi scorsi, ha fatto molto discutere la decisione di escludere russi e bielorussi da Wimbledon. Molto duro Novak Djokovic, che ha parlato di scelta “folle”. In una intervista alla Rai, Adriano Panatta è stato tranchant: “è una str…”, e poi si è detto “completamente contrario” alla ipotesi di una decisione analoga da parte di Roma.