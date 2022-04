Delega Fiscale. Marattin: "Lega e Forza Italia hanno messo in discussione l'accordo"

La mediazione a cui erano arrivati i gruppi con il ministero dell'Economia contiene "le battaglie storiche del centrodestra: l'allargamento della flat tax, la mensilizzazione degli acconti e dei saldi per gli autonomi, la riforma delle sanzioni, l'Irap. Rendere vincolanti i pareri è una cosa che nella storia della Repubblica non è mai avvenuta, allora che differenza c'è tra legge delega e legge ordinaria?" osserva Marattin. La porta resta aperta, "ma su cose che abbiano un senso" dice.

Ha rinunciato a trovare una mediazione: “La questione deve essere risolta a Palazzo Chigi” dice il presidente della Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin a proposito della Delega fiscale su cui ieri la maggioranza si è nuovamente divisa , con un acceso scontro in aula. Un microfono lanciato, un fascicolo lanciato, spintoni e urla tanto che i commessi devono intervenire per sedare gli animi . "Ho ritenuto necessario sospendere i lavori, avvertire Palazzo Chigi del fatto che le condizioni politiche sono mutate e rimettere a loro la necessità di un chiarimento politico forte sulla riforma fiscale", ha spiegato il presidente pubblicando poi un tweet con il video della bagarre accompagnato da una dichiarazione di “tristezza” perché “parte della classe politica vuole che di fisco si parli solo in campagna elettorale” e “non nella realtà di governo”.

Presidente, in mezzo alla bagarre lei è rimasto quasi impassibile. Nel tweet ha parlato di “tristezza”. La situazione politica la sconforta?

“Mi sconforta che la riforma fiscale in questo paese rimanga un tema da manifesto elettorale e nulla più. Un pezzo di classe politica non può permettersi di “sporcarsi le mani” con una riforma vera perché danneggerebbe la narrazione del paese di Bengodi con cui, su questa materia, si cerca di costruire il consenso in campagna elettorale. Peccato che uno slogan elettorale, da solo, non abbia mai aumentato le buste paga o i bilanci di nessun dipendente o impresa”.

Chi ha protestato? M5S, Lega, Forza Italia?

“No, il comportamento del M5S, così come di altri partiti è stato impeccabile in tutto il percorso della riforma. A protestare in modo violento contro l’interruzione della seduta sono stati i gruppi di opposizione, Alternativa e FdI. Ma il problema in maggioranza è stato creato da Lega e Forza Italia, che all’ultimo giro hanno messo in discussione l’accordo innalzando il livello delle richieste ad un punto non sostenibile”.

Cosa ha scatenato reazioni così accese?

“Sostanzialmente Lega e Forza Italia chiedono che i decreti legislativi - che il governo emanerà per dare i dettagli della riforma, dopo l’approvazione della delega - abbiano un parere vincolante e non consultivo delle commissioni Finanze. Ma c’è un motivo per cui in tre quarti di secolo di storia repubblicana questo non è mai avvenuto: se fosse così, la legge delega diventerebbe una legge ordinaria, perché il governo nei fatti non verrebbe più delegato a far nulla. Perché devo delegarti, se poi devi fare esattamente quello che dico io? Un non senso logico, prima ancora che istituzionale o politico".

Ha avvertito Palazzo Chigi che le condizioni politiche sono mutate, questa situazione può generare una crisi o comunque maggiori tensioni nella maggioranza?

“Non spetta a me rispondere. Dico solo che se la maggioranza si dimostrasse non in grado di portare a termine la riforma fiscale - per giunta ad un passo dal traguardo - farebbe sorgere dubbi anche su altre riforme”.

Risposte dal governo?

“Mi è stato garantito che la questione verrà presa in carico nella maniera in cui avevo chiesto”.

Le sue prossime mosse in commissione?

“Attenderò l’esito del chiarimento politico a livello massimo”.

Margini per una nuova mediazione?

“La commissione che presiedo sta lavorando da 14 mesi sul progetto di riforma fiscale, e da 6 mesi in particolare sulla delega. Le assicuro che abbiamo percorso tutte le mediazioni possibili, e qualcuna pure tra quelle impossibili. Ora il problema è politico: alcuni leader devono chiarire se vogliono davvero una riforma o se preferiscono continuare a tenersi il fisco come semplice argomento di propaganda elettorale. Ed è un chiarimento che possono fare solo col presidente Draghi”.