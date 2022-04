Iran: sventato cyberattacco contro siti governativi. L'assalto arriverebbe da Usa e Gran Bretagna

L'Iran ha sventato un cyberattacco contro oltre 100 organizzazioni governative e private pianificato per distruggere il sistema di raccolta dati della repubblica islamica. Lo ha affermato Meisam Maghsoudi Goudarzi, vice capo di un centro statale per la sicurezza della condivisione di dati, come riporta l'agenzia Irna. Teheran metterà in campo azioni legali contro i responsabili dell'attacco informatico, ha fatto sapere il funzionario, che sarebbe stato messo a punto da individui in Usa, Gran Bretagna e Olanda. Secondo Goudarzi, attraverso un buco nella rete di sicurezza il cyberattacco ha colpito i computer governativi più utilizzati ma infiltrandoli in maniera debole. "Grazie alla pronta reazione da parte dell'Iran, i responsabili dell'attacco non sono riusciti a rubare alcuna informazione importante e non c'è stato alcun danno alle principali infrastrutture di dati" ha aggiunto il funzionario.